Не дожидаясь официальных объявлений о новых локдаунах, 29 октября правительство заявило о мерах по поддержке малого бизнеса в сферах, которые в наибольшей степени пострадают от ограничений.

Во-первых, часть МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций смогут получить единовременную выплату в виде гранта в размере одного МРОТа на занятого. На поддержку могут претендовать предприниматели из числа наиболее пострадавших отраслей, к которым были отнесены сферы гостиничного бизнеса, общественного питания, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и ряд других.

По оценкам Минэкономразвития, общий объем поддержки составит свыше 38 млрд рублей — таким образом, гранты могут охватить около 3 млн человек, работающих в наиболее пострадавших отраслях. Для сравнения, в 2020 году аналогичная мера по предоставлению прямых безвозмездных субсидий на зарплаты (также в размере 1 МРОТ на занятого) охватила около 4 млн сотрудников МСП, хотя период нерабочих дней в прошлом году был существенно продолжительнее.

Проактивная политика господдержки бизнеса в условиях возросшей неопределенности крайне важна. Логично, что в качестве первостепенно озвученных мер была выбрана именно прямая финансовая помощь, учитывая, что бизнес уже достаточно истощен — все возможные резервы были использованы еще в первую волну пандемии, а эффект отложенного спроса и восстановительный рост первой половины 2021 года смогли компенсировать ситуацию лишь частично.

Это наглядно видно на динамике количества субъектов МСП: по данным единого реестра МСП (ФНС), на 10 октября их число составило 5,7 млн, то есть за последние относительно благоприятные шесть месяцев их количество всё равно снизилось на 52 тыс. (а занятость в МСП сократилась на 786 тыс. человек). В частности, крайне тревожная картина наблюдается в сегменте индивидуальных предпринимателей: за январь–сентябрь число закрывшихся ИП составило 674,8 тыс. — это худшая динамика за последние восемь лет.

Конечно, единовременная субсидия сама по себе мало поможет бизнесу в целом. Во-первых, имеет место фактор строгих отраслевых критериев — поддержка охватит лишь 20–25% занятых в МСП. Кроме того, для крупных городов, а особенно Москвы, средние зарплаты существенно превышают размеры МРОТа, соответственно, выплаты позволят компенсировать лишь какую-то долю затрат на фонд оплаты труда (ФОТ), особенно в случае, если режим нерабочих дней окажется более продолжительным. Например, в Москве среднемесячная заработная плата в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений за период января-августа 2021 года составила 95,5 тыс. рублей. Соответственно, целесообразно рассмотреть возможность использовать для расчета субсидий не федеральный показатель МРОТа, а отдельный для каждого региона.

Вторая объявленная группа мер — возобновление программы кредитной поддержки «ФОТ 3.0», которая действовала с марта по июль этого года. Лимит кредита также определяется, исходя из значения МРОТ на одного сотрудника, умноженного на 12 месяцев. Однако в условиях серьезно возросшей долговой нагрузки, в том числе из-за существенного падения доходов, более релевантной мерой скорее выступил бы аналог прошлогодней программы «ФОТ 2.0.», когда была предоставлена возможность списания всей суммы кредита и процентов по нему при условии сохранения 90% персонала.

По оценке правительства, данная мера должна охватить 1,2 млн человек. Для сравнения — «ФОТ 2.0.» охватывала около 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работало порядка 1,5 млн человек.

Помимо этих правительственных программ, Банк России также оперативно отреагировал на возникшие риски для экономики. Регулятор принял решение о выделении 60 млрд рублей для обеспечения льготного кредитования банками предприятий из перечня пострадавших отраслей. Это позволит уполномоченным банкам с 1 ноября начать выдачу кредитов субъектам МСП по ставке не выше 8,5% годовых либо обеспечить снижение процентов по кредитам, ранее предоставленным таким заемщикам, до уровня не выше 8,5%.

Кроме того, ЦБ направил в кредитные организации информационное письмо с рекомендациями идти навстречу гражданам и субъектам МСП, которые обратятся за реструктуризацией займов до конца этого года.

Важно, чтобы господдержка бизнеса носила комплексный характер, особенно, если ситуация с заболеваемостью значительно не улучшится и ограничения продлятся после 7 ноября. В результате с критичным падением выручки могут столкнуться многие предприниматели, а масштабы банкротств и закрытия бизнеса многократно возрастут.

В таком случае существенно увеличится потребность в оперативных мерах по частичным компенсациям налогов, арендных и коммунальных платежей. Серьезной статьей расходов бизнеса также стали расходы на закупку средств индивидуальной защиты, проведение ПЦР-тестов — эту категорию затрат также важно рассмотреть для возможности субсидирования/частичной компенсации. Кроме того, целесообразно будет пересмотреть критерии оказания господдержки — опыт прошлого года подтвердил несовершенство подхода на основании принадлежности ОКВЭД по основному виду деятельности, так как многие компании по формальным признакам не могли быть отнесены к перечню пострадавших отраслей.

Наконец, целесообразно ввести мораторий на дальнейшую приостановку деятельности бизнеса, в случае если конкретная организация обеспечила прививками минимум 80% своего персонала. Это может выступить мощным стимулом по наращиванию темпов вакцинации при одновременном снижении неопределенности развития дальнейшей ситуации для предпринимателей.

Автор — руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР

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