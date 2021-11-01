Уровень безработицы в Москве за год сократился в шесть раз

На сегодняшний день в поиске места трудоустройства в Москве находятся почти 37 тыс. россиян. Этот показатель снизился в шесть раз по сравнению с прошлым годом и достигнет «допандемийного» уровня уже к концу текущего года. Об этом 1 ноября на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике заявил руководитель департамента труда и соцзащиты населения города Евгений Стружак.

«До пандемии безработица в Москве составляла 28 тыс. человек. Сейчас мы понимаем, что к концу года мы сможем вновь выйти на эту цифру», — сказал он.

Стружак констатировал, что в настоящее время работу в столице ищут 36,9 тыс. граждан. Уровень безработицы при этом составляет 0,5%. Между тем годом ранее соискателей было в шесть раз больше, а именно порядка 240 тыс. человек.

Руководитель департамента труда и соцзащиты населения также указал, что на 2022 год на выплаты для безработных граждан в бюджете Москвы выделено 800 млн рублей.

Ранее, 29 октября, в Минтруде указали на превышение допандемического уровня показателей занятости в России. По данным ведомства, уровень занятости превысил допандемические значения в 53 субъектах РФ, в то время как число зарегистрированных в центрах занятости граждан не превышает 820 тыс.

27 октября о сокращении числа безработных в России сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, количество официально зарегистрированных безработных в РФ снизилось на 2,8 млн человек по сравнению с сентябрем прошлого года.

8 октября в Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что максимальное пособие по безработице в России будет увеличено до 12 792 рублей в 2022 году. Также в ведомстве добавили, что условия предоставления пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал данное решение правительства правильным, добавив, что человек, оставшийся без работы, должен получать пособие хотя бы на уровне минимального размера оплаты труда.

31 июля правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 декабря 2021 года. Отмечается, что действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учет в качестве безработного через сайт «Работа в России». Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. Такой регламент освобождает граждан от необходимости посещать службы занятости.