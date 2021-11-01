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Три дома сгорели во время пожара в Красноярске

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Крупный пожар произошел в Октябрьском районе Красноярска. Сгорели три частных дома на улице Пастеровская.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на ГУ МЧС по региону, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 4:13. На момент прибытия спасателей три дома были полностью охвачены огнем. Возникла угроза распространения пламени на соседние здания.

С огнем удалось справиться лишь в 7:10. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.

23 октября в Красноярске возник пожар в здании правительства края. Площадь возгорания составила 60 кв. м. Причины пожара устанавливаются.

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