Три дома сгорели во время пожара в Красноярске
Крупный пожар произошел в Октябрьском районе Красноярска. Сгорели три частных дома на улице Пастеровская.
Как пишет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на ГУ МЧС по региону, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 4:13. На момент прибытия спасателей три дома были полностью охвачены огнем. Возникла угроза распространения пламени на соседние здания.
С огнем удалось справиться лишь в 7:10. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.
23 октября в Красноярске возник пожар в здании правительства края. Площадь возгорания составила 60 кв. м. Причины пожара устанавливаются.