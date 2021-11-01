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Люди в костюмах ку-клукс-клана провели расистскую акцию в Киеве

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В Киеве в воскресенье прошла акция сторонников движения ку-клукс-клан. Об этом 1 ноября сообщило издание «Страна.ua».

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По его данным, люди в костюмах расистской организации прошли по центру города с плакатами «Да, мы расисты», «Ку-клукс-клан вернулся» и «Белая сила». Отмечается, что после акции ее участники, «зигуя», сфотографировались на Крещатике.

Ку-клукс-клан — ультраправая расистская организация в США, отстаивавшая идеи превосходства белых. Тайное общество было учреждено бывшими солдатами-южанами после поражения в Гражданской войне 1861–1865 годов.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что Федерация хоккея Украины дисквалифицировала игрока клуба «Кременчуг» Андрея Денискина за расистский жест. 26 сентября во время стартового матча четвертого тура Украинской хоккейной лиги хоккеист изобразил руками, будто он почистил и съел банан. Этот жест был обращен к 24-летнему темнокожему игроку клуба «Донбасс» Джейлену Смереку.

13 августа темнокожий украинский борец греко-римского стиля и народный депутат от партии «Слуга народа» Жан Беленюк сообщил, что в центре Киева его пытались спровоцировать на конфликт расистскими высказываниями. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости проявления расизма или ксенофобии в стране, а также потребовал от правоохранительных органов жестко пресекать случаи расовой дискриминации.

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