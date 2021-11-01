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Вакцинированным от коронавируса туристам разрешили въезд в Таиланд

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Спустя полтора года после закрытия границ из-за пандемии Таиланд открылся для вакцинированных от COVID-19 туристов. Об этом 1 ноября сообщает BBC.

Так, с сегодняшнего дня въезд в Таиланд доступен полностью привитым от коронавируса путешественникам из 63 стран и территорий. Несколькими днями ранее МИД королевства увеличил список из 46 уже утвержденных государств на 17 пунктов. Как стало известно, Россия в данный перечень пока не входит. По данным вещателя, ближайший пересмотр и обновление списка запланированы на 15 ноября.

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Азиатские СМИ тем временем сообщают, что в понедельник в Таиланде ожидают прибытия нескольких тысяч путешественников из различных стран мира, которые теперь могут попасть туда без обязательного помещения на карантин в отеле, как требовалось ранее. При этом не уточняется, с какими именно вакцинами разрешен въезд.

Как отмечает BBC, ожидается, что в следующем году число приезжающих в Таиланд туристов увеличится до 15 млн человек, а туристический сектор заработает свыше $30 млрд. Известно, что до пандемии королевство в среднем посещали до 40 млн путешественников ежегодно. В прошлом году их число сократилось почти на 80%.

Ранее, 28 октября, сообщалось, что Израиль утвердил правила въезда привитых «Спутником V» иностранных туристов. Как уточнили в местном минздраве, въезд на территорию еврейского государства разрешен для граждан, получивших две прививки российской вакциной не ранее 14 дней до начала поездки и не позднее 6 месяцев на момент завершения поездки. Кроме того, въехать в страну могут иностранцы, которые вакцинировались первой дозой «Спутника V» не ранее чем за две недели до начала поездки.

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