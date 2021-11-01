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Проект «Медицинская платформа» запускают в школах Сахалина

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Сахалинским школьникам помогут определиться с медицинской специализацией. Для этого для старшеклассников запускается проект «Медицинская платформа». В нем примут участие 85 старшеклассников, которые решили связать свою жизнь с медициной.

Программа реализуется в рамках профориентационного проекта для школьников «Мир возможностей», пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу проекта. По словам руководителя проекта Ольги Викуловой, в этом году отмечен большой интерес к медицине среди школьников. Если в 2020 году «Медицинскую платформу» посещали 18 человек, то сейчас — 85.

Главная цель проекта — активная подготовка школьников к поступлению в вуз. Они получат уникальный шанс побывать в медицинских учреждениях с экскурсией, узнать особенности работы медиков изнутри. Проект также направлен на популяризацию профессии врача среди подрастающего поколения.

Помимо «Медицинской платформы» будут работать еще три площадки: оздоровительная, предпринимательская и образовательная. Участниками проекта станут порядка 500 учеников школ Южно-Сахалинска, Корсакова, Холмска, Анивы, Углегорска и Смирных.

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