В Кремле рассказали о вариантах использования вакцины «Спутник Лайт»

Российская вакцина «Спутник Лайт» может быть использована для вакцинации от коронавируса и для ревакцинации. Об этом 1 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это две зарегистрированные и две применяемые у нас и во многих странах мира вакцины», — сказал представитель Кремля.

Как напомнил Песков, «Спутник» и «Спутник Лайт» зарегистрированы в России и многих странах мира, где успешно применяются. Эффективность вакцин доказана, добавил он.

И у «Спутника V», и у « Спутника Лайт» разные показатели по эффективности в разных возрастных категориях, но этот процент эффективности высокий. Как добавил Песков, они выше, чем аналогичные показатели зарубежных вакцин.

30 октября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о грядущем внесении изменений в методические рекомендации, где будет указано, что «Спутник Лайт» следует использовать только для повторной вакцинации.

29 октября Минздрав сообщил, что дополнительные поставки российской однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» в регионы России будут организованы в ближайшую неделю. Решение принято, так как в настоящее время увеличилось число желающих пройти вакцинацию.

Тогда же пресс-служба губернатора Курганской области рассказала, что в Кургане был отмечен дефицит вакцины «Спутник Лайт». 28 октября сообщалось, что на складах Санкт-Петербурга кончились запасы препарата.

21 октября ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России доказали эффективность вакцины «Спутник Лайт» против «дельта»-штамма COVID-19.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.