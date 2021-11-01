До 354 млн рублей выделят на ремонт метромоста в Новосибирске

Новосибирский метрополитен объявил аукцион на ремонт самого длинного метромоста в мире. Максимальная стоимость контракта составит 354 млн рублей.

По условиям закупки подрядчику предстоит обновить сварные швы металлических конструкций, восстановить антикоррозийное покрытие эстакад. В галерее моста полностью обновят витражное остекление. Цвет моста меняться не будет, однако остекление станет светопроницаемым. Метромост должен выдерживать повышенное ветровое давление и вес снежного покрова 38 кг на 1 кв. м. Об этом пишет VN.RU.

Предполагается, что ремонт завершится к 31 декабря 2022 года.

По данным открытых источников, движение поездов по метромосту было открыто в 1986 году. Общая протяженность моста составляет больше 2,1 км, из которых 896 м — речная часть.