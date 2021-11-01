Ассортимент доступных морепродуктов на Сахалине и Курилах расширят

Власти Сахалина подвели итоги кампании по продаже свежевыловленной рыбы по ценам, ниже розничных. Она проводилась с начала 2021 года в районах области по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

Результаты работы озвучили на совещании губернатора с руководителями правительства. По словам главы региона, которые приводит ИА SakhalinMedia, несмотря на то, что регион островной, рыба на нем продается по международным ценам. Эту ситуацию необходимо менять. С этого года торговля ведется без посредников, с минимальной розничной и транспортной наценкой.

С начала года удалось реализовать более 260 т свежей рыбы. Из них 20 т раздали бесплатно в Холмске, Охе, Ногликах, на Северных Курилах, в Долинске, Аниве, Макарове и Корсакове. На прилавках было 12 видов рыбы. Ассортимент менялся в зависимости от сезона лова, рассказал глава областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

Губернатор заявил, что направление необходимо развивать — увеличивать ассортимент морепродуктов и привлекать к участию в программе больше рыбопромышленников.

В середине августа ученые выражали беспокойство сокращением числа рыбы в реках Сахалина. В водах Венгери уровень заполнения рыбой был не выше 10%. Экологи высказывали возмущение тем, что власти разрешили промышленникам вылов.