В Уфу доставили 30 новых автобусов

Уфа получила тридцать больших автобусов «Нефаз». Официальное вручение машин состоялось утром в понедельник, 1 ноября.

По информации компании «Башавтотранс», поступление новых автобусов осуществлено согласно заключенному госконтракту минтранса за счет лизинга на пять лет. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее рассказал о запуске первого электробуса в Уфе. По какому именно маршруту он будет двигаться, пока неизвестно. Уже есть договоренность с руководством АО «КамАЗ». Обновление городского автопарка нацелено на подсчет затрат и прибыли от нововведения.