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Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус

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Президент США Джо Байден сдал тест на коронавирус и тот показал отрицательный результат. Об этом 1 ноября Белый дом заявил на фоне сообщений об обнаружении COVID-19 у пресс-секретаря Джен Псаки.

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«Он (Байден. — Ред.) сдал тест в воскресенье, тестирование показало отрицательный результат», — сообщил журналистам советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Первый заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер отметила, что Байден сдавал текст на коронавирус «независимо» от ситуации с Псаки, чтобы въехать на территорию Великобритании.

Псаки получила положительный результат теста на коронавирус ранее в тот же день. Она призналась, что пропустила зарубежную поездку с Байденом из-за предосторожности после того, как несколько членов ее семьи заболели COVID-19.

Она добавила, что последний раз видела президента США во вторник, сохраняя при этом дистанцию. Кроме того, на ней были средства индивидуальной защиты. По словам пресс-секретаря, благодаря тому, что она была вакцинирована, заболевание коронавирусом протекает без тяжелых симптомов. Она планирует вернуться к работе по завершении десятидневного карантина после отрицательного ПЦР-теста.

До этого, 27 сентября, 78-летний Байден получил третью, бустерную прививку от коронавирусной инфекции. По словам американского президента, после первой и второй прививок у него не было каких-либо побочных эффектов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в РФ российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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