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Уголовное дело возбудили после отравления семьи газом в Казани

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления семьи бытовым газом в Казани. В больницу доставлены супруги и двое их детей.

Инцидент произошел 30 октября в доме на Сибирском тракте. Соседи сообщили, что в одной из квартир мужчина стучал по полу и звал на помощь. Спасатели вскрыли дверь в квартиру и помогли медикам пройти в помещение. Об этом пишет InKazan.ru.

По данным следствия, мужчина 1984 года рождения, его супруга 1985 года рождения, а также девочка 2015 года рождения и шестимесячный мальчик надышались бытовым газом. Все они госпитализированы. На момент прибытия медиков женщина была без сознания.

Уголовное дело возбуждено по факту выполнения услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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