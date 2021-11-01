Уголовное дело возбудили после отравления семьи газом в Казани

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления семьи бытовым газом в Казани. В больницу доставлены супруги и двое их детей.

Инцидент произошел 30 октября в доме на Сибирском тракте. Соседи сообщили, что в одной из квартир мужчина стучал по полу и звал на помощь. Спасатели вскрыли дверь в квартиру и помогли медикам пройти в помещение. Об этом пишет InKazan.ru.

По данным следствия, мужчина 1984 года рождения, его супруга 1985 года рождения, а также девочка 2015 года рождения и шестимесячный мальчик надышались бытовым газом. Все они госпитализированы. На момент прибытия медиков женщина была без сознания.

Уголовное дело возбуждено по факту выполнения услуг, не отвечающих требованиям безопасности.