Правительство повысило стоимость строительных контрактов в рамках госзакупок

Правительство РФ приняло постановление о механизмах увеличения цены строительных госконтрактов в пределах 30%. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительством принято решение о распространении механизма увеличения цены на контракты, заключенные до 1 октября этого года в рамках государственных закупок», — сказал он.

Премьер-министр также напомнил, что «раньше такой возможностью могли воспользоваться строители, которые заключили договор до 1 июля».

«Соответствующее постановление подписано, механизм предусматривает возможность увеличения цены контракта в пределах 30%, разумеется, если требования исполнителей обоснованы, прежде всего ростом стоимости строительных ресурсов», — отметил Мишустин.

По его словам, «еще одна новация — это расширение перечня ведомств, которые могут воспользоваться этим механизмом».

Он отметил, что их число увеличилось почти вдвое. Также Мишустин добавил, что принятое решение «позволит поддержать участников строительного рынка в нынешний непростой период, дать справедливую цену на их труд, а также обеспечить реализацию крупных государственных проектов без сбоев и задержек».

13 августа правительство РФ анонсировало новые меры поддержки строительной отрасли. Так, по согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

8 октября пресс-служба Минстроя РФ уточнила, что подобное решение правительства не приведет к росту взносов граждан на капитальный ремонт. Такое увеличение, по словам статс-секретаря — замминистра строительства и ЖКХ Светланы Ивановой, должно быть не выше предельной стоимости капитального ремонта, установленной в регионе. При этом данные нормы не влекут увеличение платы для граждан за капремонт, добавила она.

7 июля президент России Владимир Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и «притапливать бескорыстную любовь к денежным знакам». Глава государства, в частности, попросил профильного вице-премьера Марата Хуснуллина обратить внимание на ситуацию с ценами.