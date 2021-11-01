Названа стоимость новой версии Renault Kaptur для России

Компания Renault начала принимать заказы в России на кроссовер Kaptur в новой комплектации Intense. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Renault.

Версия Renault Kaptur Intense доступна в двуцветной окраске — кузов цвета оранжевый металлик (Orange Atakama) с черной или серебристой крышей. Кроме этого, с контрастной крышей сочетаются белый (неметаллик), красный, синий, серебристый и темно-серый цвета кузова.

Автомобиль оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками, накладками на боковые зеркала под карбон, а на крыльях расположены фирменные шильдики с надписью Intense.

Кроссовер в версии Intense получил турбодвигатель ТСе150 в сочетании с вариатором, а также мотор 1,6 л в паре с вариатором или механической коробкой передач.

В список оснащения вошли климат-контроль, камера заднего вида, задний парктроник и аудиосистема Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером.

Переднеприводная версия Kaptur Intense с мотором 1,6 л. в паре с механической коробкой или вариатором предлагается за 1 385 000 и 1 445 000 рублей соответственно.

Версия Intense с турбомотором ТСе150 в сочетании с вариатором, передним или полным приводом доступна по цене 1 555 000 рублей и 1 635 000 рублей соответственно.

7 мая сообщалось, что Renault намерена стать лидером отрасли по переходу на альтернативные источники энергии.

К 2030 году девять из 10 автомобилей Renault в продаже будут электрифицированными. Так, 2025 году в C- и D-сегментах будет выпущено семь электрифицированных моделей Renault, среди которых кросс-купе Arkana E-Tech Hybrid и Megane E-Tech Electric нового поколения.