Число мест в ковидных госпиталях увеличили в Алтайском крае

Более 200 мест за неделю удалось добавить к общему коечному фонду в ковидных госпиталях Алтайского края, сообщил ТАСС.

В общей сложности на территории региона развернуто 4 тыс. 816 мест. Из-за роста заболеваемости в существующие госпитали добавили 238 мест. На данный момент свободно около 450 коек. Новые площадки пока не разворачивали, передает altapress.ru. В Алтайском крае, по последним данным оперштаба, в ковидных госпиталях лежат более 4 тыс. человек с коронавирусом и вирусной пневмонией.

В октябре министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и председатель заксобрания Александр Романенко вручили медикам ключи от 20 карет скорой помощи и трех реанимобилей. Машины распределили между станциями «скорой» в Барнауле, Бийске и Рубцовске, центральными больницами Алейского, Алтайского, Калманского, Локтевского, Советского, Славгородского, Тальменского, Третьяковского и Целинного районов, а также горбольницей Заринска.