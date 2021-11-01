Прямой эфир
Мир
В Роспотребнадзоре сообщили о случаях штаммов COVID-19 «мю» и «лямбда» в России
Общество
В Кремле отметили важность взаимного признания сертификатов о вакцинации
Общество
В России выявили 40 402 случая COVID-19 за сутки
Мир
Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус
Мир
Песков ответил на заявления Байдена о нежелании РФ бороться с изменением климата
Мир
В Кремле назвали контракт на поставку газа в Молдавию взаимовыгодным
Общество
Собянин назвал сложной ситуацию с COVID-19 в Москве
Мир
Экс-глава МИД Украины заявил о последствиях пиара на полученном оружии
Мир
В правительстве заявили о начале реализации климатических проектов в 2022 году
Общество
Власти Алтая сообщили о введении в республике QR-кодов с 29 ноября

Льготы на ски-пасс для пожилых и детей введут на курорте Камчатки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ски-пасс сделают льготным для детей и пенсионеров на горе Морозной на Камчатке. Инициатива принадлежит жителю города Елизово Сергею Яйметдинову. Он озвучил свое предложение на встрече с губернатором Владимиром Солодовым.

Глава региона дал поручение региональному министерству спорта сделать в этом сезоне льготный прокат, чтобы как можно больше жителей могли активно провести на горе Морозной новогодние каникулы или выходные, пишет ИА KamchatkaMedia.

Ранее сообщалось, что на Камчатке в День вулкана ограничили количество участников восхождения на Авачинский вулкан. Подняться на гору разрешили лишь не более 500 туристам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021