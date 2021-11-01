Льготы на ски-пасс для пожилых и детей введут на курорте Камчатки

Ски-пасс сделают льготным для детей и пенсионеров на горе Морозной на Камчатке. Инициатива принадлежит жителю города Елизово Сергею Яйметдинову. Он озвучил свое предложение на встрече с губернатором Владимиром Солодовым.

Глава региона дал поручение региональному министерству спорта сделать в этом сезоне льготный прокат, чтобы как можно больше жителей могли активно провести на горе Морозной новогодние каникулы или выходные, пишет ИА KamchatkaMedia.

Ранее сообщалось, что на Камчатке в День вулкана ограничили количество участников восхождения на Авачинский вулкан. Подняться на гору разрешили лишь не более 500 туристам.