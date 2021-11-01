Порядка 260 кг нелегальной икры на 7 млн рублей изъяли под Магаданом

В Магаданской области изъяли около 260 кг красной икры, добытой браконьерами. По предварительным подсчетам, сумма ущерба превышает 7 млн рублей.

Как рассказали ИА MagadanMedia в пресс-службе УМВД по региону, сотрудники отделения МВД по Омсукчанскому району в рамках плана «Путина» в 15 км от райцентра остановили автомобиль, в котором находились трое местных жителей. Во время осмотра машины полицейские нашли груз красной икры рыб семейства лососевых, на который не было сопроводительных документов. Кроме того, в автомобиле были орудия лова, приспособления для обработки рыбы и соль.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Икру направили на исследование. Одного из фигурантов дела допросили. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование еще не завершено.

19 октября сообщалось, что в Якутии полицейские изъяли у браконьеров 88 кг черной икры и 430 кг осетрины. Предварительный ущерб оценивается примерно в 7 млн рублей.