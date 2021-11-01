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Захоронения на старом кладбище во Владивостоке поставят на учет

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Объединение «АвиаПоиск» реализовало мемориальный проект «Чтобы помнили», во время которого активисты облагородили захоронение военнослужащих на заброшенном кладбище «Черная речка» во Владивостоке. На кладбище появились таблички «Воинское захоронение. Охраняется государством». Несколько могил внесут в специальный реестр.

ИА PrimaMedia поясняет, что целью этого проекта является увековечение памяти военнослужащих, которые погибли при защите отечества и были похоронены на кладбище «Черная речка». Активисты отыскали несколько могил ветеранов Великой Отечественной войны, которые не были внесены в реестры воинских захоронений. В ближайшее время в Приморский краевой военный комиссариат передадут информацию о захоронениях, чтобы поставить их на учет.

В 2017 году поисковое объединение «АвиаПоиск» решило установить на кладбище памятник всем морским летчикам 115-го разведывательного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота, которые погибли во время выполнения учебно-тренировочных и боевых вылетов в период с 1934 по 1959 год. Однако выяснилось, что после распада СССР информацию о кладбище никто не передавал, его не оказалось в реестрах. На кадастровых картах погост не отмечен — там он значится как территория леса.

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