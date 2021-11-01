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Медведь ранил сборщика шишек в Приморье

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В Приморском крае в Ольгинском муниципальном районе медведь напал на местного жителя. Мужчина госпитализирован. Госохотинспекция начала проверку.

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ИА PrimaMedia со ссылкой на краевое министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира пишет, что житель поселка Ольга с рваными ранами лица поступил в Кавалеровскую центральную районную больницу. Он рассказал, что на него напал медведь. Это произошло, когда он с двумя другими местными жителями собирал кедровые шишки в лесу.

В больнице рассказали, что состояние пострадавшего стабильное, его переводят из реанимации в общую палату отделения травматологии.

По словам первого замглавы ведомства Алексея Сурового, в этом году в тайге богатый урожай кедрового ореха, который нужен и людям, и животным. Специалисты в ближайшее время решат, как поступить с этим медведем дальше.

Популяция белогрудых медведей в этом регионе оценивается приблизительно в 4,5 тыс. особей. В крае также обитают порядка 3,6 тыс. бурых медведей.

21 октября сообщалось, что на реке Иртыш боксер Илья Медведев зарезал напавшего на него медведя. При этом спортсмен сильно пострадал, его ввели в искусственную кому.

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