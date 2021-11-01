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Следователи проверят информацию о танцах у Вечного огня в Саратове

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Следственный комитет (СК) начал проверку информации о танце возле монумента «Вечный огонь» в Саратове. Об этом 1 ноября сообщили на сайте следственного управления СК РФ по Саратовской области.

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«Из публикации, размещенной в средствах массовой информации, следует, что 31 октября 2021 года две девушки танцевали возле монумента «Вечный огонь» на Театральной площади города Саратова, а также лезли в огонь руками и ногами. Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и дадут произошедшему объективную юридическую оценку.

Ранее, 12 октября, СК возбудил уголовное дело на жителя Приморья, подозреваемого в осквернении Вечного огня. По версии следствия, он с корнями вырвал цветы с клумбы и засыпал ими горелку мемориала.

До этого, 30 августа, сообщалось, что в Севастополе подростки прикурили сигареты от Вечного огня около памятника окончанию Гражданской войны на юге России. Школьники снимали происходящее на телефон, а затем выложили в Instagram. Произошедшее сопровождалось смехом и нецензурной бранью.

3 августа правоохранительные органы задержали 29-летнего жителя Волгограда по подозрению в осквернении братской могилы на Аллее героев в центре города. Сообщалось, что молодой человек, будучи пьяным, прикурил сигарету от Вечного огня. Его друг снимал происходящее на камеру телефона, а после опубликовал видео в соцсетях.

27 июля три школьницы пожарили сосиски у Вечного огня, расположенного в сквере Славы на улице Ленина города Сатка Челябинской области. Ученицы 7-го и 8-го классов устроили барбекю на мемориале, прихватив с собой сосиски и хлеб.

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