В Кремле рассказали о встрече Лаврова с Байденом

Глава МИД России Сергей Лавров и президент США Джо Байден продолжили обсуждение достигнутого ранее понимания о необходимости проведения контактов на высшем уровне во время ужина на саммите G20 в Риме. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, министр Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить кратко с президентом Байденом, это важно. Было продолжено обсуждение того ранее достигнутого понимания о необходимости проведения контактов на высшем уровне», — рассказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что между Россией и США уже прошла целая серия консультаций по тематике кибербезопасности.

«Контакты осуществлялись в закрытом режиме. Это не та сфера, где излишняя публичность помогает достигнуть результатов, которых бы хотели в Москве и Вашингтоне», — отметил он.

Лавров пообщался с Джо Байденом во время ужина на саммите G20 в Риме 30 октября. Также на полях саммита российский министр провел встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коллегами из Италии, Франции, Турции и Аргентины.

24 октября Песков отметил наличие понимания того, что следующая встреча президента России Владимира Путина и Байдена должна состояться в обозримой перспективе и это будет реализовано. По его словам, когда президенты примут соответствующее решение, об этом сразу же сообщат.

20 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена до конца 2021 года находится под вопросом. Она также подчеркнула, что Байден вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласие, и различия.

16 июня в Женеве состоялись переговоры Путина и Байдена. Американский лидер отметил, что они прошли в доброй и позитивной атмосфере, а также выразил надежду на то, что Соединенные Штаты создали фундамент для дальнейших отношений с Россией