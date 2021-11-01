Женщина и ребенок погибли при пожаре в Рязанской области
Женщина и девочка 2014 года рождения погибли в результате пожара в частном доме в Рязанской области. Мальчик 2011 года рождения с отравлением доставлен в Рязань.
Возгорание произошло ночью 1 ноября в кирпичном доме на улице Лушкина в Сапожке. В ликвидации горения участвовали три пожарных расчета. Локализовать горение удалось за час, тушение пожара заняло несколько часов.
По данным РИА «7 новостей», в доме проживала многодетная семья. Женщина 1978 года рождения и девочка 2014 года рождения погибли. Мальчика отправили в Рязань вертолетом санавиации.
Причины пожара устанавливают эксперты.
29 октября в Якутии загорелась квартира в многоквартирном доме. Двое взрослых погибли, трое детей 2012, 2016 и 2017 годов рождения госпитализированы.