Дожди со снегом принесут циклоны в Приморье

С 8 ноября в Приморском крае ожидается ухудшение погоды. Информацию об этом подтвердили синоптики «Примгидромета». Однако они не ожидают ледяных дождей, подобных прошлогодним.

По словам главы «Примгидромета» Бориса Кубая, полностью подтвердились предварительные предположения о том, что над Северным ледовитым океаном образуется холодный тропосферный циклон, который направляется в сторону Байкала. С этим циклоном связан холодный атмосферный фронт, который с холодной воздушной массой перемещается в направлении Желтого моря.

Кроме того, над Приморьем доминирует теплый антициклон. В процессе сближения двух циклонов на акваторию Желтого и Японского моря с юга и востока будет поступать теплая, тихоокеанская воздушная масса, а с северо-запада — холодная, арктическая. В результате зародится серия волновых циклонов.

Первый пройдет Приморский край с юга на север 8 ноября. Он будет теплым, поэтому ожидаются дожди, хотя в гористой местности не исключен и мокрый снег. При этом порывы ветра могут достигать 25 м/с. Второй циклон, менее теплый, ожидают 10 ноября. Он принесет на побережье снег, пишет ИА PrimaMedia.

В Приморье 19 ноября 2020 года прошел снежный циклон, из-за чего было нарушено электроснабжение более чем в 10 районах Владивостока. Частично нарушилось движение автобусов, была задержана часть авиарейсов, на дорогах образовался гололед. Из-за отключений электричества во Владивостоке и Артеме перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома.