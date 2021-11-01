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В ЦБ заявили о переходе нелегальных кредиторов в онлайн

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Компании, которые выдают кредиты без лицензии Банка России, начали переходить в онлайн и перечислять деньги заемщикам без личного присутствия. Об этом рассказал РБК директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в понедельник, 1 ноября.

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По словам Ляха, нелегальные кредиторы все активнее переходят в интернет, связь с ними происходит в онлайне, а деньги они перечисляют на карту, на телефон.

За январь–сентябрь 2021 года Центробанк выявил 682 черных кредитора, что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост за третий квартал текущего года составил 63,2%.

В период карантина, который вводили на фоне пандемии коронавируса весной 2020-го, нелегальные кредиторы не использовали интернет настолько активно, как сейчас. Глава департамента рассказал, что тогда можно было найти предложения в интернете, но после этого представитель нелегального кредитора приезжал домой к потенциальному заемщику, брал для «скоринга» его паспорт и «тут же выдавал деньги».

Черные кредиторы зачастую действуют вместе с коллекторами, сообщил агентству президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, они действуют не по существующей законодательной норме: нарушают частоту контактов, угрожают и могут применять физическую силу.

Эксперт посоветовал при оформлении займов проверять, состоит ли организация в реестре Центробанка. При обсуждении вопроса просроченной задолженности — найти компанию в реестре Федеральной службы судебных приставов — если звонит коллектор или ЦБ — если звонит сам кредитор.

«К сожалению, ввиду низкой финансовой грамотности многим все равно, кто, как и под какой процент даст деньги, важен факт получения. Именно эта позиция в будущем может сыграть не в пользу заемщика», — посетовал Мехтиев.

1 июня ЦБ разместил на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, в который вошли более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов. Все эти компании были выявлены начиная с 2020 года. Для пресечения незаконной финансовой деятельности регулятор блокирует сайты таких фирм, взаимодействует с правоохранительными органами, c иностранными регуляторами.

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