Политолог прокомментировал мнение о реакции РФ на применение дрона в Донбассе

Действия Украины в Донбассе, в том числе применение турецкого дрона Bayraktar, инициирует силовой блок США с целью нанести укол России. Такое мнение в понедельник, 1 ноября, выразил «Известиям» политолог Сергей Марков.

В Соединенных Штатах, в частности американские СМИ, заявляют о стягивании войск РФ к украинским границам, при этом с российской стороны такая информация не подтверждается, отметил он.

При этом политолог выразил мнение, что действуя силами Киева, американцы, хотят спровоцировать Россию, при этом, будучи уверенными в том, что Москва не ответит на фоне процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2».

«Они считают, что Россия уделяет очень больше внимание «Северному потоку — 2» и на фоне когда идет сертификация она не осмелится дернуться», — заявил он.

Накануне в журнале The National Interest была опубликована статья обозревателя Марка Эпископоса, который заявил, что после применения дрона Bayraktar в Донбассе Россия может не ограничиться лишь резкими словами в адрес Украины.

Он призвал обратить внимание на некие ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может быть больше, чем резкие слова.

Эпископос также заявил, что Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам. Обозреватель добавил, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации.

Внештатный советник главы офиса украинского президента и пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович 31 октября заявил, что Украина не нарушила минские договоренности, применив беспилотник турецкого производства Bayraktar в Донбассе, так как в Минских соглашениях говорится о запрете применения иностранных дронов, а БПЛА, стоящие на вооружении украинских вооруженных сил, не являются иностранными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Днем ранее генштаб вооруженных сил Украины заявил о применении беспилотника Bayraktar в Донбассе. На следующий день представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что БПЛА на юго-востоке Украины может использовать только специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, а стороны конфликта должны соблюдать сдержанность.

При этом данные об использовании Украиной БПЛА не подтвердили ни в Донецке, ни в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.