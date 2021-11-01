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Названа дата премьеры нового пикапа Ford Ranger

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Американская компания Ford 24 ноября представит новое поколение пикапа Ranger. Об этом 1 ноября сообщает Motor1.

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Отмечается, что пикап станет глобальной моделью и будет представлен в 180 странах. Производство модели начнется в 2022 году. В США продажи стартуют не раньше 2023 года.

Новый пикап Ford Ranger получит С-образные дневные ходовые огни, широкую решетку радиатора, ребристый капот и большие зеркала заднего вида.

В салоне автомобиля появится информационно-развлекательная система с 15,5-дюймовым сенсорным дисплеем. Устройство будет поддерживать Android Auto и Apple CarPlay.

Что касается двигателей, то модель получит дизельные моторы, а также гибридную силовую установку. Подробные характеристики модели объявят во время премьеры.

14 октября стало известно, что Ford не исключила возобновления производства линейки легковых автомобилей в России. По словам президента СП «Соллерс Форд» Адиля Ширинова, это могут быть полноразмерные внедорожники.

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