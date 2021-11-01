Билл Гейтс сжег тонны горючего в день рождения

На Билла Гейтса и Джеффа Безоса обрушилась волна критики. Миллиардеры отметили день рождения основателя Microsoft. Празднование прошло на яхте в Средиземном море, передает телеканал «Известия». Огромный корабль выделяет в атмосферу 19 т углекислого газа в день. При этом, Гейтс и Безос выступают как защитники природы и борцы с глобальным потеплением. Основатель Amazon прибыл на праздник на вертолете. По подсчетам журналистов, судно сожгло 50 л горючего и выбросило 100 кг углекислого газа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.