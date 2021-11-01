В Молдавии заявили о начале поставок газа по новому контракту с «Газпромом»

Поставки газа в Молдавию начались по новому контракту с российским «Газпромом». Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил пресс-секретарь российского-молдавского предприятия «Молдовагаз» Александр Барбов.

«Поставки газа в Молдавию по новому контракту начались. Его стоимость в ноябре определяется по достигнутой на переговорах с «Газпромом» формуле расчета цены. Газ поставляется по прежнему маршруту, через территорию Украины», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта на поставку газа из России. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом». Глава государства уточнила, что повышение тарифов на газ не такое большое, какое могло быть, если бы его закупали по рыночной цене.

30 октября вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил, что в ноябре Молдавия будет закупать газ у российской компании «Газпром» по цене $450 за 1 тыс. куб. м.

За день до этого Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет. Российская компания назвала соглашение взаимовыгодным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября указал на то, что Москва не предъявляет Кишиневу политических условий для возобновления поставок газа. Он добавил, что у страны есть «проблема долга» за газ перед Россией, при этом «Газпром» предложил Кишиневу скидку на поставки этого энергоносителя.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось.