В Польше обвинили Еврокомиссию в бездействии на фоне газового кризиса

Депутат Европейского парламента Богдан Жоньца 1 ноября обвинил Европейскую комиссию (ЕК) в бездействии в ситуации с ценами на газ на европейском рынке.

Как сообщает RT со ссылкой на обращение Жоньца к ЕК, рост цен на газ в Европе по сравнению с прошлым годом составил 600 —900%. По мнению парламентария, у этого может быть несколько причин: низкий уровень запасов в хранилищах, отправка СПГ на азиатские рынки и «низкий уровень поставок из России».

«Отсутствие ответа Еврокомиссии на данную неприемлемую тенденцию цен, которая прежде всего сказывается на европейских потребителях, подрывает усилия ЕС по обеспечению энергобезопасности и проведению Европейского зелёного курса», — сказал он.

В связи с этим Жоньца задался вопросом, какие меры ЕК примет в связи с риском газового кризиса предстоящей зимой и как отреагирует на рост инфляции.

Ранее в понедельник цена на газ в Европе в ходе торгов поднялась на 11% на фоне остановки прямой прокачки газа в Германию по газопроводу «Ямал–Европа» и начала реверсных поставок в субботу. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов выросла до почти $861 за 1 тыс. куб. м, или €72 за МВт ч.

Прокачка газа по трубопроводу «Ямал–Европа» прекратилась ранее, 30 октября. Сообщалось, что прокачка газа резко снизилась в промежутке с 09:00 до 10:00 мск, а в период с 10:00 до 11:00 прекратилась вообще.

29 октября представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала энергетический кризис в Европе, однако в то же время не предприняла шаги для его смягчения. Энергокризис произошел из-за совокупности различных факторов, отметил он.

28 октября глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что компания готова по «Северному потоку – 2» поставлять на рынок Европы 55 млрд куб. м газа в год. По его словам, запасы газа составляют 35 трлн куб. м.

25 октября «Газпром» заявил, что поставляет газ в Европу в соответствии с заявками потребителей и согласно действующим контрактам. В тот день прокачка газа по газопроводу «Ямал–Европа» упала до 333 тыс. куб. м в час с около 0,5 млн куб. м в час 22 октября.

22 октября постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал «Известиям», что критика «Газпрома» неправомерна, поскольку компания полностью выполняет все свои обязательства. Проблема заключается в том, что Евросоюзу уже недостаточно ранее оговоренных объемов, подчеркнул Чижов.