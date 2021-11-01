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Студенческий форум развития территорий проведут в Хабаровске

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Более 100 студентов и молодых специалистов в сфере развития территорий, благоустройства и городской среды примут участие в студенческом форуме развития территорий ДФО «Мы меняем города».

Форум пройдет в Хабаровске с 17 по 19 ноября на площадке Тихоокеанского госуниверситета. Его организуют сам университет и Общероссийская организация «Городские реновации» при поддержке Росмолодежи, пишет ИА PrimaMedia.

В рамках форума ожидается образовательная программа по вопросам развития городских территорий, модернизации университетских кампусов и вовлечения жителей в решение городских задач путем реализации социально значимых инициатив. Гостями мероприятия станут представители субъектов России, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, а также Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Ожидается, что по результатам форума будут созданы условия для привлечения студентов и молодых специалистов к реализации мероприятий в рамках нацпроектов на территории ДФО. Так же в планах формирование сообщества неравнодушных активных молодых людей, заинтересованных в создании комфортной городской среды.

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