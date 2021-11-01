Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о желании НАТО научить Россию жить
Мир
Флагманский корабль США направился в Черное море для проведения операций с союзниками
Общество
В России выявили 40 402 случая COVID-19 за сутки
Экономика
Цена газа в Европе выросла на 11%
Общество
В мэрии Москвы оценили дефицит рабочих на стройках в 40%
Мир
В Молдавии заявили о начале поставок газа по новому контракту с «Газпромом»
Мир
Треть американцев заявили о краже у Трампа победы на выборах 2020 года
Мир
Напавший на людей в Японии заявил о подражании Джокеру
Мир
Скончался генконсул России во Вьетнаме
Мир
Молдавия осталась довольна контрактом на поставку газа из России
Сюжет:

Диписточник допустил отправку Москвой гумпомощи в Кабул на этой неделе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия может отправить гуманитарную помощь в Афганистан на этой неделе. Об этом в понедельник, 1 ноября, рассказал «РИА Новости» информированный дипломатический источник.

Грузное настроение: что пообещали талибам на встрече в Москве
И как возможность дипломатического признания новых властей в Кабуле комментируют в России

«Может быть отправлена», — отметил он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам диписточника, все зависит от согласования между различными ведомствами, в том числе и МЧС.

Ранее, 27 октября, генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о том, что радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) расширяет гуманитарный доступ для сотрудников миссий ООН и обеспечивает их безопасность.

20 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества по оказанию Кабулу действенной финансово-экономической гуманитарной помощи, в том числе в целях недопущения гуманитарного кризиса и купирования миграционных потоков.

В тот же день Гутерриш обсудил с руководством Евросоюза ситуацию в Афганистане и сотрудничество ООН и ЕС. 13 сентября он рассказал о том, что участники министерской конференции по Афганистану в Женеве уже пообещали более $1 млрд на предоставление гуманитарной помощи афганскому народу.

22 сентября президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласились, что признание мировым сообществом «Талибана» в качестве правительства Афганистана не может быть безусловным и обязательно должно иметь скоординированный характер. По их мнению, дипломатический подход является самым эффективным способом предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021