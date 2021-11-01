Диписточник допустил отправку Москвой гумпомощи в Кабул на этой неделе

Россия может отправить гуманитарную помощь в Афганистан на этой неделе. Об этом в понедельник, 1 ноября, рассказал «РИА Новости» информированный дипломатический источник.

«Может быть отправлена», — отметил он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам диписточника, все зависит от согласования между различными ведомствами, в том числе и МЧС.

Ранее, 27 октября, генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о том, что радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) расширяет гуманитарный доступ для сотрудников миссий ООН и обеспечивает их безопасность.

20 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества по оказанию Кабулу действенной финансово-экономической гуманитарной помощи, в том числе в целях недопущения гуманитарного кризиса и купирования миграционных потоков.

В тот же день Гутерриш обсудил с руководством Евросоюза ситуацию в Афганистане и сотрудничество ООН и ЕС. 13 сентября он рассказал о том, что участники министерской конференции по Афганистану в Женеве уже пообещали более $1 млрд на предоставление гуманитарной помощи афганскому народу.

22 сентября президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласились, что признание мировым сообществом «Талибана» в качестве правительства Афганистана не может быть безусловным и обязательно должно иметь скоординированный характер. По их мнению, дипломатический подход является самым эффективным способом предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.