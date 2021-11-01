В России выявили до 10 сублиний дельта-штамма коронавируса

На территории РФ в данный момент встречается до 10 сублиний «дельта»-штамма коронавируса. Об этом 1 ноября сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«В настоящий момент мы видим на территории РФ, помимо доминирующего так называемого основного базисного варианта «дельты», до 10 сублиний, которые встречается на территории субъектов и федеральных округов в последние месяцы», — заявил он на конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных силах РФ».

Акимкин отметил, что в международную базу уже занесено до 40 сублиний «дельта»-варианта коронавируса. По словам эксперта, «дельта»-штамм в России имеет «завозное» происхождение и сейчас доминирует на территории РФ, но его сублинии на данный момент пока не получили широкого распространения. Он подчеркнул, что неоднородность и склонность к изменчивости данного варианта инфекции были понятны изначально.

Ранее в тот же день руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская сообщила «Известиям», что геновариант «дельта»-штамма AY.4.2, активно захватывающий Великобританию и другие европейские страны, не распространяется в России. По ее словам, число загруженных в доступные базы геномов SARS-CoV-2 последовательностей этой сублинии не изменилось за те дни, когда впервые стало известно о ее обнаружении в РФ.

До этого, 31 октября, замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что среди постковидного синдрома у переболевших «дельта»-штаммом коронавируса часто проявляется изменение голоса. По ее словам, постковидный синдром может быть выражен снижением когнитивных функций, утомляемостью, а также воспалением носоглотки.

29 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый вариант «дельта»-штамма COVID-19 AY.4.2 пока не отнесен к вариациям, которые требуют настороженного отношения. Также она пояснила, что появление данного варианта является обычной историей развития любого вируса.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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