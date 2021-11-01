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В Совфеде рассказали о штрафах за нарушение тишины в новом КоАП

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В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ штраф за нарушение тишины и покоя с 23:00 до 7:00 составит от одной до двух тыс. рублей. Об этом 1 ноября заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

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«Штрафы по статье предусмотрены небольшие, но бытовых дебоширов они способны остановить»,— сказала она «РИА Новости».

Как отметила сенатор, для установления факта нарушения тишины не потребуется технических средств, звонка соседей в полицию будет достаточно.

Также в проекте КоАП перечислены ситуации, в которых шум в указанные часы позволяется. Речь идет об аварийно-спасательных работах, ликвидации последствий ЧС, проведении неотложных работ, проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления и прочих.

Ранее, 29 сентября, Московская городская дума приняла в первом чтении предложенный мэром Сергеем Собяниным законопроект об увеличении штрафов для автомобилистов за преднамеренное нарушение тишины. Предлагается закрепить в КоАП штрафы в размере 5 тыс. рублей для граждан и 50 тыс. рублей для юридических лиц за нарушение тишины с использованием звуковоспроизводящих устройств или устройств звукоусиления, установленных на транспортных средствах, с 23:00 до 7:00.

8 сентября Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время. Он предложил запретить использовать машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время.

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