В Совфеде рассказали о штрафах за нарушение тишины в новом КоАП

В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ штраф за нарушение тишины и покоя с 23:00 до 7:00 составит от одной до двух тыс. рублей. Об этом 1 ноября заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Штрафы по статье предусмотрены небольшие, но бытовых дебоширов они способны остановить»,— сказала она «РИА Новости».

Как отметила сенатор, для установления факта нарушения тишины не потребуется технических средств, звонка соседей в полицию будет достаточно.

Также в проекте КоАП перечислены ситуации, в которых шум в указанные часы позволяется. Речь идет об аварийно-спасательных работах, ликвидации последствий ЧС, проведении неотложных работ, проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления и прочих.

Ранее, 29 сентября, Московская городская дума приняла в первом чтении предложенный мэром Сергеем Собяниным законопроект об увеличении штрафов для автомобилистов за преднамеренное нарушение тишины. Предлагается закрепить в КоАП штрафы в размере 5 тыс. рублей для граждан и 50 тыс. рублей для юридических лиц за нарушение тишины с использованием звуковоспроизводящих устройств или устройств звукоусиления, установленных на транспортных средствах, с 23:00 до 7:00.

8 сентября Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время. Он предложил запретить использовать машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время.