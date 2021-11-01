В ГИТИСе рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 актера Гаркалина

Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный с коронавирусом, по-прежнему находится в реанимации. Об этом 1 ноября «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподает актер.

«По нашим данным, он так же в реанимации», — говорится в сообщении.

30 октября стало известно, что на фоне тяжелого течения заболевания у актера начало отказывать сердце.

26 октября сообщалось, что артист находится в крайне тяжелом состоянии. Болезнь протекает тяжело из-за хронических заболеваний. У Гаркалина диагностирован атеросклероз сосудов, также он перенес операцию по шунтированию сердца.

Состояние артиста ухудшалось, и его подключили сначала к ИВЛ, затем к ЭКМО. Как уточнила дочь артиста Ника, болезнь развивается на фоне сердечной недостаточности.

Положительная динамика в состоянии артиста начала фиксироваться 12 октября. У Гаркалина, по словам медиков, стабилизировались давление и температура тела. 14 октября сообщалось, что актер вышел из комы. Однако 23 октября его вновь погрузили в состояние искусственной комы.

Гаркалин был доставлен в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке в начале октября.

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