Телеканал МУЗ ТВ провел масштабный ребрендинг

1 ноября, к своему 25-летию, телеканал «МУЗ-ТВ» преподнес большой сюрприз всем зрителям: вышел в эфир с новым логотипом и модной айдентикой.

Телеканал «МУЗ-ТВ» – это авторитетная музыкально-развлекательная платформа с 25-летней историей, главный проводник в мир музыки и звёзд, новостей шоу-бизнеса, концертов и ключевых событий индустрии.

В предыдущем логотипе канала основным знаком была буква «М», представляющая собой импровизированный «эквалайзер». Это дополнительно подчеркивало музыкальность бренда. При этом на «МУЗ-ТВ» уже продолжительное время популярны и востребованы около-музыкальные проекты – развлекательный контент с участием звёзд, игровые шоу и новые инфотейнмент-форматы. Таким образом, концепт текущего лого остался в прошлом.

Захар Бабин, генеральный директор телеканала «МУЗ-ТВ»: «В этом году каналу исполняется 25 лет – это целое поколение и довольно серьезная цифра по меркам современного медийного пространства. За это время в музыкальной индустрии многое поменялось. От кассет и плёнки мы пришли в новую цифровую эру. Но неизменным остался интерес аудитории к музыке, мы видим это по востребованности контента на наших платформах – и на ТВ, и в digital. «МУЗ-ТВ» всегда был на волне тенденций, делал звезд ближе к зрителям и по сей день чутко реагирует на вкусовые предпочтения аудитории и изменения в шоу-бизнесе. Поэтому главная цель масштабного ребрендинга – актуализировать бренд «МУЗ-ТВ», сделать его свежим, полностью соответствующим времени и новым трендам».

Логотип телеканала визуально трансформировался в эпицентр музыкально-развлекательного контента, сохранив преемственную форму буквы «М». Новый лого – это три кнопки «Play», которые сходятся в центре и символизируют точку входа в мир музыки, звёзд, концертов и развлекательных шоу.

Качественное исследование Mediascope. Февраль-март, 2021. Оценка восприятия аудиторией телеканала/бренда МУЗ-ТВ: Включив канал на ТВ или зайдя на официальные аккаунты «МУЗ-ТВ» в Digital, зрители попадают в самое сердце популярной музыки, новостей шоу-бизнеса, музыкально-развлекательного и новостного контента, в первые ряды концертов и на бэкстейдж, где можно получить обзор «360» в деталях. Здесь всегда интересно, драйвово, авторитетно и актуально.

Новый логотип – это, в том числе, знак с безграничными возможностями для использования в графическом дизайне в эфире и во внеэфирной коммуникации. Он позволяет создавать множество визуальных концепций, в том числе и будущих проектов «МУЗ-ТВ».

Смена логотипа предопределила фундаментальные изменения в сервисной графике эфира и в оформлении канала в целом. Лого переместилось в правый верхний угол – именно такое расположение привычно для телезрителей. А все оформление построилось на движении элементов «вперед» в motion-графике, слева направо, это более привычно для восприятия, что и означает развитие.

Креативный директор Павел Штылер, коллаборация студий playd.team & BoSP.group: «Очень важная для нас мысль и фактически отправная точка: нужно было сделать так, чтобы истории получились актуальными и по-хорошему вневременными. Мы перебрали массу вариантов в поиске «главных героев» нашей айдентики: от персонажей в духе Малевича до отсылок к легендам современной музыкальной индустрии; от виниловых пластинок и катушечных магнитофонов до современных диджейских пультов и Bluetooth-колонок. Мы провели глубинный анализ того, что мило сердцу нашей целевой аудитории, и нашли, как нам кажется, наиболее точные образы. При создании айди-заставок мы вспомнили о виниловых вертушках и кассетных деках. Поднялись до самых звезд на лифте, прыгнули в океан шоу-бизнеса и очутились в мощном потоке музыки на концерте».

Обновления коснулись и главных чартов телеканала. Концепции оформления стали более продуманными, а при переключении на «МУЗ-ТВ» зрители сразу же смогут понять настроение программы. В оформлении «Русского чарта» ассоциативно прослеживается тема «а-ля рус» – главной героиней графического пакета стала старая добрая юла, точнее целое многоцветное «семейство», олицетворяющее хиты чарта. Графическая концепция главного чарта телеканала «МУЗ-ТВ» чарт – это бесконечная гонка за первое место ярких и непохожих друг на друга шариков в гигантском футуристичном лабиринте, аллегория на хиты и их битву за «топ» в индустрии.

Масштабный ребрендинг – это неотъемлемая часть стратегии развития канала, его контентной составляющей. Юбилейный сезон 21/22 на «МУЗ-ТВ» обещает стать богатым на уникальные форматы, ярких ведущих и значимые события. Недавно канал запустил интервью-шоу «Звезда в ответе» с ведущей Идой Галич и готовит еще ряд премьер: масштабное концерт-шоу «Битва поколений» от создателей «Музыкалити», реалити-шоу «Звезда под прикрытием», «Шоу биз от А до Я» с Иосифом Пригожиным и Хабибом, неожиданные музыкальные эксперименты в проекте «Синг Сонг» совместно с YouTube каналом «Ламборджинсы». Примечательно, что в этом году «МУЗ-ТВ» привлек к сотрудничеству ряд известных и зарекомендовавших себя на рынке компаний по производству ТВ- и диджитального контента, а также эвентов.