В Москве ученица восьмого класса заявила об изнасиловании

Учащаяся восьмого класса одной из московских школ заявила, что ее изнасиловали. Об этом 1 ноября сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, девушку сначала ударили по голове, затем затащили в машину, а после чего совершили действия сексуального характера. Личность преступника устанавливается.

Отмечается, что инцидент произошел на северо-востоке Москвы — на проспекте Мира.

Журналисты РЕН ТВ добавили, что школьница была госпитализирована с травмами, в том числе половых органов. По предварительным данным, девушка находилась в алкогольном опьянении.

Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее, 29 сентября, стало известно о задержании мужчины, который пытался изнасиловать 9-летнюю девочку в подмосковном Домодедово.

13 сентября правоохранительные органы сообщили о педофиле в городе Искитим Новосибирской области. По данным ведомства, накануне в один из местных магазинов забежал испуганный 12-летний мальчик и рассказал продавщице, что взрослый человек совершил действия сексуального характера над ним и двумя семилетними детьми.