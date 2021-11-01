В Москве ученица восьмого класса заявила об изнасиловании
Учащаяся восьмого класса одной из московских школ заявила, что ее изнасиловали. Об этом 1 ноября сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, девушку сначала ударили по голове, затем затащили в машину, а после чего совершили действия сексуального характера. Личность преступника устанавливается.
Отмечается, что инцидент произошел на северо-востоке Москвы — на проспекте Мира.
Журналисты РЕН ТВ добавили, что школьница была госпитализирована с травмами, в том числе половых органов. По предварительным данным, девушка находилась в алкогольном опьянении.
Правоохранительные органы начали проверку.
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