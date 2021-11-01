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На Украине зарегистрировали почти 14 тыс. случаев COVID-19 за сутки

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За последние сутки на Украине зарегистрировали почти 14 тыс. случаев COVID-19. Об этом в понедельник 1 ноября, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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«За сутки в Украине: зафиксировано 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 905, медработников — 111); 117 818 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 89 546 человек, полностью иммунизированы — 28 272 человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

Отмечается, что также за минувшие сутки было госпитализировано 3 828 человек. Умерли от последствий COVID-19 — 298 человека, в то время как поправились — 5 885.

28 октября за сутки на Украине COVID-19 заболели 26 071 человек, что стало рекордным показателем с начала пандемии коронавируса.

22 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что число людей на Украине, умирающих от COVID-19, вскоре может достигнуть 1 тыс. в сутки.

2 октября министр здравоохранения страны Виктор Ляшко сообщил, что украинские власти планируют начать производство собственных вакцин против гриппа и коронавируса в 2022 году. По его словам, уже в следующем году с линии сойдет первый украинский препарат.

13 сентября правительство Украины внесло изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Согласно новым нормам, COVID-сертификаты будут разделяться на зеленые и желтые, работа некоторых заведений будет разрешена даже в случае введения красной зоны карантина при наличии большого числа вакцинированных.

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