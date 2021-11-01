Военная миссия связи НАТО прекратила работу в Москве

Военная миссия связи и информбюро НАТО прекратили работу в Москве. Меры стали ответом на отзыв аккредитации у дипломатов РФ. Альянс лишил лицензии восемь представителей нашей страны, передает телеканал «Известия». С 1 ноября состав дипмиссии сокращается до десяти человек. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, отзыв не связан с каким-либо происшествием. Первый раз сотрудников уволили в 2015 г., второй — в 2018 г. Заморожены были и контакты по военной линии. По мнению МИД РФ, в равноправном диалоге и совместной работе по деэскалации военно-политической напряженности НАТО не заинтересованы. Линия альянса в отношении РФ становится более агрессивной. Для экстренной связи задействован посол РФ в Бельгии.

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