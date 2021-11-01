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В афганском ополчении заявили о подготовке к возобновлению боев с талибами

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Фронт национального сопротивления (ФНС) готовится к возобновлению боевых действий с членами движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ). Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил представитель ополченцев, бывший заместитель губернатора северной афганской провинции Панджшер Кабир Васик ТАСС.

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«Боевики «Талибана» действительно контролируют правительственные учреждения Панджшера и дороги провинции, однако в высокогорных местностях и в других отдельных районах Панджшерского ущелья формируются подразделения из бойцов сопротивления, которые в ближайшее время возобновят бои против террористических отрядов талибов», — сказал он.

25 октября не менее 17 человек, в том числе и дети, погибли в результате боестолкновений между вооруженными формированиями временного правительства и вооруженной группой в городе Герат на северо-западе Афганистана. Отмечалось, что это первые подобные вооруженные столкновения в Герате, после того как 12 августа контроль над городом установил «Талибан».

7 сентября источник, близкий к движению ополченцев заявил, что большая часть жителей афганской провинции Панджшер покинула свои дома и направилась в горы. Кроме того, он подтвердил сведения о том, что боевикам удалось захватить офис губернатора Панджшера и мавзолей отца лидера исламского сопротивления Ахмада Масуда.

6 сентября в некоторых городах Афганистана, в том числе в Кабуле, Герате, Газни и Мазари-Шарифе, прошли акции протеста в поддержку ФНС в не подчинившейся талибам северной провинции Панджшер. Как сообщали СМИ, талибы для разгона демонстраций применяли насилие в отношении участников акций, в том числе женщин, а также препятствовали работе корреспондентов.

В тот же день представитель радикального движения Забихулла Муджахид заявил, что Панджшер перешел под контроль боевиков. По его словам, некоторые ополченцы потерпели поражение в боях, а другие бежали из региона.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Представители движения начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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