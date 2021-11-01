Скончался генконсул России во Вьетнаме

На 60-м году жизни скончался генеральный консул России в Дананге (Вьетнам) Андрей Плам. Об этом 1 ноября сообщило посольство России во Вьетнаме.

«Посольство России во Вьетнаме и генеральное консульство России в Дананге с глубоким прискорбием сообщают, что 31 октября 2021 года скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2-го класса, генеральный консул Российской Федерации в Дананге (Социалистическая Республика Вьетнам) Плам Андрей Юрьевич», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Плам был назначен генконсулом России в Дананге в октябре 2019 года. Имел ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, присвоенный в мае 2015 года.

Дипломат окончил МГИМО, работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом. Был советником посольства РФ в Сингапуре, советником-посланником посольства России в Королевстве Таиланд и начальником отдела в Третьем департаменте Азии МИД.