Мужчину застрелили во дворе жилого дома в Шушарах, на окраине Санкт-Петербурга

Мужчину застрелили во дворе жилого дома в Шушарах, на окраине Санкт-Петербурга

2021-11-01 09:19:07

2021-11-01 09:19:07

2021-11-01 09:19:07

2021-11-01 09:19:07

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru