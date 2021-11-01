На Украине заявили о возможной капитуляции Киева на встрече Путина и Зеленского

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 1 ноября заявил, что встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского потенциально опасна для украинской стороны и может завершиться капитуляцией Киева.

«Потому что слишком разные весовые категории у Путина и Зеленского. После такой встречи всей стране может быть не до шуток. Потому что Путин будет встречаться только в одном формате — это капитуляция руководства страны. И именно этот формат они системно готовят. Путин готовит капитуляцию Зеленского», — сказал Турчинов в эфире украинского канала «Прямой».

По его мнению, в случае встречи двух лидеров Украине грозит «серьезный вызов», и Киеву нужно тщательно подготовиться.

Экс-глава СНБО напомнил, что перед началом своего президентства Зеленский обещал уладить внутренний конфликт за две недели. Однако спустя три года боевые действия еще продолжаются, а власти «не освободили ни одного метра украинской земли».

18 октября глава Украины сообщил, что заинтересован во встрече с президентом России в любом формате.

Днем ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время перспективы для переговоров Путина и Зеленского не просматриваются из-за действий украинских властей, которые не выполняют минские договоренности.

Песков добавил, что с украинским лидером очень сложно вести переговоры, так как он считает Россию участником конфликта в Донбассе, хотя это не соответствует действительности.

13 октября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет сигнала из Москвы для проведения встречи глав МИД «нормандской четверки». Также он выразил мнение, что встреча президентов России и Украины могла бы состояться как в рамках «нормандского формата», так и за его пределами. Однако, по его словам, российские официальные лица только комментируют подобную возможность, но не дают никакого ответа.

В ответ на это заявление первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров с украинской стороной, однако Киев, «будучи недееспособным, не обладает самостоятельностью в принятии решении».

В конце сентября Песков напомнил о готовности российского лидера встретиться с президентом Украины, однако камнем преткновения является нежелание Киева выполнять Минские соглашения. Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, и решить его можно только в том случае, если украинцы начнут говорить друг с другом, подчеркнул Песков.

В апреле Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин позднее ответил, что если его украинский коллега намерен поднимать тему Донбасса, то ему следует для начала наладить контакты с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а не вести переговоры с третьими странами, которые не являются участниками внутриукраинского конфликта. При этом в Москве всегда открыты для обсуждения отношений РФ и Украины, подчеркнул российский лидер.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.