В Уссурийске соседка рассказала о бросившей дочь в машине на ж/д путях женщине

Соседка рассказала о женщине, бросившей дочь в машине на железнодорожных путях в Уссурийске.

«Нормальная семья, хорошая. Он женатый, у него дочка, одна, вторая дочка, жена. Одна девочка маленькая, другая взрослая. Жена нормальная, здороваемся, работает, что про нее говорить, нормальная женщина», — сообщила она РЕН ТВ 1 ноября.

Женщина отметила, что мать девочки работает каждый день, и усомнилась в том, что она оставила дочь на ж/д путях специально.

«Не должно такого быть, она ведь каждый день работает, как она может дочку оставить. Конечно, случайно, как она может оставить. Разве мать может оставить свою дочку? У меня дочки нет, сын взрослый, я бы никогда такое не сделала», — рассказала соседка.

Инцидент произошел ранее, 31 октября, в Уссурийске. Автомобиль марки Nissan Tiida Latio мешал проезду поезда на улице Льва Толстого. Очевидцы переместили транспортное средство в безопасное место до приезда полиции. Один из участников спасательной операции рассказал, что в салоне находилась девочка. Личность ее матери установлена.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении за остановку автомобиля на железнодорожном переезде. Нарушительнице грозит штраф в размере 5 тыс. рублей и лишение водительских прав на полгода.