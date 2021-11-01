Прямой эфир
Спорт
Валиева представила на Гран-при в Канаде показательный номер «Аватар»
Авто
Лихачей оштрафуют на 3 тыс. рублей за опасное вождение
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к «Спутнику V» у трижды привитых
Происшествия
Человек пострадал при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы
Культура
Группа Limp Bizkit выпустила альбом впервые за 10 лет
Мир
На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве из-за России
Мир
В мире ввели более 7 млрд доз вакцин от коронавируса
Общество
На МЦД-4 откроют еще три станции до конца 2021 года
Мир
В США пригрозили Украине гневом России из-за ситуации в Донбассе
Мир
Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за договора о подлодках

Байден: Россия и Китай фактически не появились на саммите G20 по обязательствам о климате

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и Китай фактически не появились на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Риме. Об этом 31 октября заявил президент США Джо Байден.

Признание — золото: к чему Владимир Путин призвал коллег по G20
На саммите президент РФ говорил о признании сертификатов, Сергей Лавров встретился с коллегой из Китая, а премьер Италии сетовал на несправедливость

Лидеры стран Владимир Путин и Си Цзиньпин присутствовали на встрече в формате видеоконференции.

«Разочарование связано с тем фактом, что Россия, не только Россия, но и Китай фактически не появились с точки зрения каких-либо обязательств по борьбе с изменением климата»,— заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита.

Американский лидер также призвал сосредоточиться на отсутствии действий со стороны Саудовской Аравии в области борьбы с изменением климата, пишет «Газета.Ru».

Ранее в тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, однако заметил, что надежда еще остается. Он заявил, что теперь направится на 26-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в британском Глазго 1 ноября.

Российский лидер в своей речь подчеркнул, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно. Он указал на необходимость наращивать их поглощение и отметил, что здесь у РФ и у ряда других стран есть колоссальные возможности. Кроме того, Путин заметил, что Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. Так, доля безуглеродных источников энергии в стране превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%.

По итогам саммита в Риме была опубликована итоговая декларация, в которой стороны приняли ряд обязательств в сфере борьбы с коронавирусом, противостояния глобальным экономическим вызовам, достижения глобальной углеродной нейтральности, поддержания бесперебойных потоков энергии и ряда других. Кроме того, стороны обязались усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия к 2030 году. Также лидеры стран «двадцатки» заявили, что нужны эффективные и значимые действия для удержания потепления на уровне 1,5 градуса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021