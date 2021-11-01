Байден: Россия и Китай фактически не появились на саммите G20 по обязательствам о климате

Россия и Китай фактически не появились на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Риме. Об этом 31 октября заявил президент США Джо Байден.

Лидеры стран Владимир Путин и Си Цзиньпин присутствовали на встрече в формате видеоконференции.

«Разочарование связано с тем фактом, что Россия, не только Россия, но и Китай фактически не появились с точки зрения каких-либо обязательств по борьбе с изменением климата»,— заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита.

Американский лидер также призвал сосредоточиться на отсутствии действий со стороны Саудовской Аравии в области борьбы с изменением климата, пишет «Газета.Ru».

Ранее в тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, однако заметил, что надежда еще остается. Он заявил, что теперь направится на 26-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в британском Глазго 1 ноября.

Российский лидер в своей речь подчеркнул, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно. Он указал на необходимость наращивать их поглощение и отметил, что здесь у РФ и у ряда других стран есть колоссальные возможности. Кроме того, Путин заметил, что Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. Так, доля безуглеродных источников энергии в стране превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%.

По итогам саммита в Риме была опубликована итоговая декларация, в которой стороны приняли ряд обязательств в сфере борьбы с коронавирусом, противостояния глобальным экономическим вызовам, достижения глобальной углеродной нейтральности, поддержания бесперебойных потоков энергии и ряда других. Кроме того, стороны обязались усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия к 2030 году. Также лидеры стран «двадцатки» заявили, что нужны эффективные и значимые действия для удержания потепления на уровне 1,5 градуса.