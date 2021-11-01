Прямой эфир
Спорт
Валиева представила на Гран-при в Канаде показательный номер «Аватар»
Авто
Лихачей оштрафуют на 3 тыс. рублей за опасное вождение
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к «Спутнику V» у трижды привитых
Происшествия
Человек пострадал при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы
Культура
Группа Limp Bizkit выпустила альбом впервые за 10 лет
Мир
На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве из-за России
Мир
В мире ввели более 7 млрд доз вакцин от коронавируса
Общество
На МЦД-4 откроют еще три станции до конца 2021 года
Мир
В США пригрозили Украине гневом России из-за ситуации в Донбассе
Мир
Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за договора о подлодках
Сюжет:

Медведев заявил о пятой фазе пандемии коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С весны 2021 года Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости. Об этом сообщил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Штамм не страшно: Роспотребнадзор не увидел динамики в распространении AY.4.2
Пока выявлены лишь единичные случаи вызывающей опасение мутации «Дельты»

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация», — написал он в статье для «Российской газеты».

По мнению зампредседателя Совбеза, жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой «окопной» войны с пандемией.

«Эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что первая фаза пандемии наблюдалась с декабря 2019 по март 2020, когда многие страны еще слишком спокойно восприняли сообщения о новом заболевании, а в России «приступили к разработке сценариев действий на случай массового распространения болезни». Затем, до середины июня 2020 года, по его словам, продолжалась следующая, «острая» фаза, сопровождавшаяся созданием оперативных штабов, длительными нерабочими периодами и закрытием границ.

Зампредседателя Совбеза написал, что в третью фазу Россия вошла летом — в начале осени 2020 года, когда был оптимизирован «управленческий инструментарий», важнейшие госуслуги в стране стали оказывать дистанционно, завершились испытания вакцин от COVID-19.

«Четвертый этап пандемии, наступивший осенью — зимой 2020-2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости», — напомнил он.

Медведев заявил, что коронавирус останется с человечеством на долгое время, однако уже в скором времени ситуацию с заболеванием удастся взять под контроль.

«Хотим мы того или нет, коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго. Даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции. Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль», — отметил зампредседателя Совбеза.

По его словам, для готовности к борьбе с подобными угрозами в будущем, необходимо внедрять новые технологии и инструменты во все сферы экономики и жизни. Также Медведев призвал направить максимум ресурсов и сил на устранение «ключевых точек неравенства в обществе», поддержку наиболее уязвимых категорий людей и создание «подушки безопасности» на случай чрезвычайных обстоятельств.

Ранее, 31 октября, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за сутки выявили 40 993 случая COVID-19, от последствий заболевания скончались 1158 человек.

До этого, 30 октября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что скорость вакцинации от коронавируса в России за последние полторы недели выросла почти в четыре раза. Также он обратил внимание на снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было дано право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021