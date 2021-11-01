Медведев заявил о пятой фазе пандемии коронавируса

С весны 2021 года Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости. Об этом сообщил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация», — написал он в статье для «Российской газеты».

По мнению зампредседателя Совбеза, жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой «окопной» войны с пандемией.

«Эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что первая фаза пандемии наблюдалась с декабря 2019 по март 2020, когда многие страны еще слишком спокойно восприняли сообщения о новом заболевании, а в России «приступили к разработке сценариев действий на случай массового распространения болезни». Затем, до середины июня 2020 года, по его словам, продолжалась следующая, «острая» фаза, сопровождавшаяся созданием оперативных штабов, длительными нерабочими периодами и закрытием границ.

Зампредседателя Совбеза написал, что в третью фазу Россия вошла летом — в начале осени 2020 года, когда был оптимизирован «управленческий инструментарий», важнейшие госуслуги в стране стали оказывать дистанционно, завершились испытания вакцин от COVID-19.

«Четвертый этап пандемии, наступивший осенью — зимой 2020-2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости», — напомнил он.

Медведев заявил, что коронавирус останется с человечеством на долгое время, однако уже в скором времени ситуацию с заболеванием удастся взять под контроль.

«Хотим мы того или нет, коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго. Даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции. Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль», — отметил зампредседателя Совбеза.

По его словам, для готовности к борьбе с подобными угрозами в будущем, необходимо внедрять новые технологии и инструменты во все сферы экономики и жизни. Также Медведев призвал направить максимум ресурсов и сил на устранение «ключевых точек неравенства в обществе», поддержку наиболее уязвимых категорий людей и создание «подушки безопасности» на случай чрезвычайных обстоятельств.

Ранее, 31 октября, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за сутки выявили 40 993 случая COVID-19, от последствий заболевания скончались 1158 человек.

До этого, 30 октября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что скорость вакцинации от коронавируса в России за последние полторы недели выросла почти в четыре раза. Также он обратил внимание на снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было дано право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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