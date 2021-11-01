Жители Сибири пожаловались на переполненный транспорт в начале нерабочей недели

Жители Сибири в начале нерабочей недели, объявленной в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса, стали жаловаться на переполненный общественный транспорт. Об этом 1 ноября сообщило издание «Тайга.инфо».

Проблема с короткими интервалами между рейсами наземного и подземного транспорта остро стоит в Красноярске и Новосибирске.

«Доброе утро, на остановке 3-й микрорайон. В 7:00–8:00 переполненные 98-й и 77-й маршруты, водители не могут закрыть двери», — передает красноярский канал ТВК со ссылкой на читателей.

Новосибирцы, в свою очередь, недовольны тем, что поезда в метро идут с интервалами от 3,5 до 5 минут, сообщил портал ngs.ru. В мэрии Новосибирска заверяли, что «с 30 октября по 7 ноября метро будет работать по графику выходного дня». Кроме того, сообщили в администрации, в случае увеличения пассажиропотока на линии пустят дополнительные поезда.

20 октября президент России Владимир Путин из-за сложной ситуации с коронавирусом подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы могут при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

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