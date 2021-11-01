Три человека погибли при опрокидывании легкового автомобиля в Башкирии

В Абзелиловском районе Башкирии трое человек погибли и один пострадал при опрокидывании легкового автомобиля. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД.

По предварительной информации, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus, двигался в сторону села Аскарово и съехал с дороги с последующим опрокидыванием в правый кювет по ходу движения.

В результате ДТП водитель и еще два пассажира скончались на месте. Один пассажир с различными травмами доставлен в центральную районную больницу в селе Аскарово.

«По имеющейся информации, жители Баймакского района деревни Куянтау возвращались с рыбалки», — приводит данные управления ГИБДД ГТРК «Башкортостан».

21 августа в Башкирии в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом погибли два человека, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным регионального МЧС, водитель Ford Focus выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с товарным поездом.