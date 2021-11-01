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Журналиста «Известий» не заселили в отель Хургады после массового отравления

Журналиста «Известий» отказались заселили в отель Хургады, где произошло массовое отравление
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Журналисту МИЦ «Известия» отказали в заселении в отель AMC Royal египетского курорта Хургада, где отравились туристы, в том числе из России. Ему заявили, что это невозможно, так как отель полностью заполнен.

Сотрудник AMC Royal Hotel заявил, что снять номер нельзя, поскольку в отеле нет мест. К корреспонденту также подошел сотрудник полиции, который заявил, что заселение «невозможно».

Ранее, в понедельник, одна из отдыхающих в этой гостинице россиянок сказала «Известиям», что число пострадавших в результате отравления в отеле AMC Royal Хургады выросло примерно до 200, среди них есть граждане РФ. По ее мнению, они с мужем могли отравиться из-за антисанитарии и отсутствия профилактических мер в гостинице.

31 октября российский турист Марсель, который также отравился в отеле AMC Royal, сообщил о том, что из гостиницы не расселяли постояльцев. По его словам, сотрудники отеля не ходили по номерам, не спрашивали, нужна ли кому-то помощь.

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В этот же день Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что состояние здоровья российских туристов, отравившихся в отеле AMC Royal в Хургаде, не вызывает опасений. Также отмечалось, что туроператор «Интурист» переселяет своих туристов из отеля AMC Royal в другие объекты размещения в Хургаде после закрытия гостиницы.

Вечером в воскресенье генпрокуратура Египта сообщила о задержании шеф-повара и помощника директора отеля AMC Royal. Отмечалось, что они отвергают предъявленные им обвинения.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства взяли образцы еды и напитков с кухни отеля для подготовки отчета с результатами анализов.

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября.

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