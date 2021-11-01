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Теннисист Карацев стал 16-й ракеткой мира

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Россиянин Аслан Карацев поднялся на 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован 1 ноября на официальном сайте организации.

Титульный прием: победа в Кубке Кремля вывела Карацева в топ-20
В финале российский теннисист, год назад начинавший за пределами первой сотни, обыграл Марина Чилича

В активе Карацева 2392 очка. При этом всего неделю назад он располагался на 19-й строчке.

Он дебютировал в топ-20 после победы на «Кубке Кремля» 24 октября, напоминает «Спорт-Экспресс». В финале он уверенно одолел хорвата Марина Чилича в двух сетах (6:2, 6:4).

Примечательно, что текущий календарный год 28-летний уроженец Владикавказа начинал за пределами первой сотни.

На первой строчке мирового рейтинга теннисистов остается серб Новак Джокович (10 430), на второй — россиянин Даниил Медведев (9540), третьим идет грек Стефанос Циципас (7840).

Российский теннисист Андрей Рублев сохранил шестую позицию (5150). Карен Хачанов опустился на одну строчку и теперь занимает 31-е место (1706).

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