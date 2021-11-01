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В мэрии Кызыла рассказали о судимости матери погибших девочек

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Мать двух девочек, погибших в Кызыле, была судима и состояла на учете в полиции. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщается на официальной странице мэрии столицы Республики Тывы во «ВКонтакте».

«Известно, что мать погибших была ранее судима, состояла на учете УМВД Республики Хакасия, так как в феврале 2021 года написала заявление о том, что переезжает в Абакан (столица Хакасии. — Ред.) в связи с учебой. Далее о своем пребывании в Кызыле в органы внутренних дел она не сообщила», — указали в пресс-службе мэрии.

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По данным администрации Кызыла, несовершеннолетние воспитывались в приемной семье, проживающей в Тоджинском районе. По предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки о передаче девочек родной матери не были уведомлены, следует из сообщения.

Отмечается, что задержанный по делу об убийстве находился в федеральном розыске и снимал комнату у матери девочек.

Мэр Кызыла Карим Сагаан-оол поручил своим заместителям внепланово проверить семьи, состоящие на учете в городе.

Накануне председатель правительства республики Владислав Ховалыг рассказал, что убитые в Кызыле сестры переехали в столицу Тувы из Тоджинского района в начале учебного года. Он отметил, что трагический случай свидетельствует о необходимости усиления всего социального блока республики, а на местной власти лежит особая ответственность.

Двух детей девяти и 14 лет с многочисленными травмами обнаружили ранее утром в одном из дворов Кызыла. Девятилетняя девочка скончалась еще до приезда врачей, ее сестра умерла в больнице.

По предварительным данным, мать девочек была судима семь раз, в том числе за грабеж и хранение наркотиков. Подозреваемым в убийстве является ранее судимый родственник семейства Очур Санчат. Предположительно, он выбросил 9-летнюю и 14-летнюю девочек из окна восьмого этажа.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в отношении малолетней»). Прокуратура начала проверку.

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